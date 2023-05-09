زوجة تشارلز الثالث تحصل على لقب «ملكة قرينة».. لماذا لم يصبح فيليب «ملكا»؟

أصبح تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة رسميا في البلاد أول أمس السبت بعد مراسم رسمية في كنيسة وستمنستر آبي، وأيضا حصلت كاميلا على لقب الملكة المرافقة رسميا، ولكن لماذا لم يحصل زوج إليزابيث الثانية، فيليب على منصب الملك؟، هذا ما سيجيب عنه التقرير الآتي.

وتحصل زوجات الملوك البريطانيين على لقب الملكة المرافقة وهذا ما حدث في الملكة إليزابيث والدة الملكة إليزابيث الثانية وزوجة الملك جورج السادس، لكن في حالة كاميلا كان الأمر غير ذلك لأنها ليست الزوجة الأولى لتشارلز.

ظهور لقب الملكة لأول مرة بالنسبة لكاميلا

ومنحت الملكة إليزابيث الثانية لقب «الملكة المرافقة» في فبراير من العام الماضي خلال اليوبيل البلاتيني ورغم ذلك إلا أنه ظهر حينها لأول مرة لقب «الملكة» عندما تم إرسال دعوات التتويج.

وذكر مصدر ملكي لشبكة «سي إن إن»: «من المنطقي الإشارة إلى صاحبة الجلالة على أنها الملكة المرافقة في الأشهر الأولى من حكم تشارلز، للتمييز عن الملكة إليزابيث الثانية»، لافتا إلى أن حفل التتويج كان وقتا مناسبا من أجل الإشارة إلى كاميلا بالملكة.

الفرق بين الملكة المرافقة والحاكمة

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن كاميلا ملكة للمملكة المتحدة لكن لا تملك نفس صلاحيات الملكة الراحلة إليزابيث ولا تستطيع حكم البلاد لأنها فعليا «الملكة المرافقة» لأنها متزوجة من الملك، في الوقت الذي كانت إليزابيث الثانية «الملكة الحاكمة».

زواج جديد بعد وفاة ديانا

تزوج تشارلز من ديانا سبنسر وأصبحت أميرة في عام 1981، في الوقت الذي تزوجت كاميلا من أندور باركر بولز عام 1973 ثم انفصلت في عام 1995، وتوفيت ديانا في حادث عام 1997، ثم تزوج تشارلز وكاميلا في عام 2005 في حفل مدني خاص وحملت حينها الأميرة المرافقة.

قواعد في العائلة المالكة

وعلى عكس السيدات في العائلة المالكة، لم يحمل الأزواج في النظام الملكي لقب الملك لأن التقاليد تمنع توريث لقب الملك، لأن الملك درجة أعلى من الملكة في النظام الملكي البريطاني.

حصول فيليب على لقب الدوق ثم الأمير

وحصل الأمير فيليب على لقب دوق إدنبرة وإيرل ميريونث وبارون جرينتش، وعندما تزوج من الملكة إليزابيث الثانية في عام 1947، حصل على ألقاب دوق، وأخيرا عينته الملكة إليزابيث رسميًا أميرًا في عام 1957.