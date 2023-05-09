امتحانات صفوف النقل في السويس دون أي شكاوى

شهدت امتحانات السويس، أمس الاثنين، في مدارس التعليم العام والأزهري، يومًا هادئًا بدون شكاوى، حيث لم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية، أي شكاوى بسبب صعوبة الامتحانات أو مخالفات للنظام المعمول به في اللجان.

جولة لمتابعة سير الامتحانات

وشهد اليوم جولة ميدانية أجراها ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، برفقة إدارتي المتابعة وتقويم الأداء وإدارة الأمن بالديوان، وذلك لمتابعة سير أعمال الامتحانات واستقرارها في مدارس جنوب السويس التعليمية.

واطمأن «عمارة» على انضباط لجان السير في عدد من مدارس الإدارة، وتحديدًا في المواد الأساسية للصف الرابع والخامس الابتدائي، وكذلك في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي العام، وذلك من حيث جودة الطباعة ووضوحها ومباشرة الأسئلة بالنسبة للمستويات الثلاثة للطلاب. كما أطمأن على الاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوي.

يوم دون أي شكاوى

وعلاوة على ذلك، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى برئاسة.

وفيما يتعلق بامتحانات النقل للمرحلة الثانوية ومعاهد القراءات بمنطقة السويس الأزهرية، أطمأن رئيس المنطقة الأزهرية على سير الامتحانات، حيث قام فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، بتفقد سير الامتحانات بمعهد بنين السويس الإعدادي الثانوي ومعهد القراءات، وأطمأن على سير الامتحانات دون وجود أي معوقات، بحضور الأستاذ بدوي أحمد مدير الامتحانات، وآيات محمد حسن مديرة التعليم النموذجي، وسمر السيد موجه عام الحاسب الآلي، والأستاذ محمد معوض مدير أمن المنطقة.