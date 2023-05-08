شروط وظائف الهيئة القومية لمترو الأنفاق.. والمستندات المطلوبة

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية في عدة تخصصات، بإجمالي 5 وظائف، على أن يبدأ التقدم لها خلال شهر في المدة من 7 مايو وحتى 6 يونيو.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» شروط وظائف مترو الأنفاق والمستندات المطلوبة كما هو معلن من قبل الهيئة.

نوعية الوظائف المطلوبة بمترو الأنفاق

1- رئيس الإدار المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية

2- مدير عام الشؤون المالية

3- مدير عام الأعمال الكهربائية

4- مدير عام المتب الفني

5- مدير عام التكييف والتهوية.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف مترو الأنفاق

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى، تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم، الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها)، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير، الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- مقترح وافي لتطوير الوحدة لتحسين آدائها وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته.

- شهادة من الجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- شهادة من وزارة الصحة أو التضامن تفيد سلبية تحليل تعاطي المخدرات.

- صورة شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين

- صحيفة الحالة الجنائية

- 6 صور شخصية 4X6 حديثه.

كيفية التقدم لوظائف مترو الأنفاق

تقدم الطلبات والمستندات أصل و6 نسخ منها وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في موعد شهر من تاريخ النشر، أي حتى يوم \6\6\2023، ويوجد مقر الأمانة الفنية بمجمع رمسيس في ميدان رمسيس، إدارة شئون الخدمة، الدور الرابع.