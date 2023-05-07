أحمد زايد: قضايا الهوية والثقافة على رأس المحور المجتمعي بالحوار الوطني

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن لجنة الثقافة والهوية من اللجان المهمة في الحوار الوطني، نظرا لأن الثقافة حاضرة في كل سلوك، ويجب أن تفهم الثقافة بأنها أساليب الحياة والعادات والفكر وتوجهات الإنسان ورؤاهم للعالم، وأشكال السلوك المختلفة، وهذا حاضر في السياسة والاقتصاد والاجتماع.

أهم موضوعات تناقشها اللجنة

أضاف «زايد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية الكبير سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، أن المحور المجتمعي يتضمن موضوعات مختلفة من ضمنها الثقافة والهوية الوطنية، ومن أهم الموضوعات التي تناقشها اللجنة الهوية الوطنية والمؤسسات الثقافية.

وأشار إلى أنه يوجد مؤسسات مسؤولة عن الثقافة مثل المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والمجالس الثقافية المختلفة سواء المراكز الخاصة بالسينما أو الطفل، ويطرح حولها حوار حول توجهها ودورها ومدى القيام بدورها وكيفية أداء دور قوي في المجتمع.

السياسات الثقافية والرؤية الثقافية

وأوضح أن اللجنة تناقش أيضا السياسات الثقافية والرؤية الثقافية، ومدى تكوين هذه الرؤية الثقافية والرسالة وتشكيل الوعي والمزاج العام للمجتمع وإمكانية رسم سياسيات ثقافية واضحة.