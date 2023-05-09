رئيس جهاز مدينة سوهاج يتفقد وحدات «سكن كل المصريين»

تفقد المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، منطقة 138 عمارات ومنطقة 50 عمارة لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، لمتابعة المشروعات الجارية في المنطقتين، وتذليل أي عقبات إن وجدت، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

زيادة نسبة المسطحات الخضراء

وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، شركة الغاز الطبيعي، بسرعة إنهاء الأعمال داخل منطقة 138 عمارة، وتنسيق الموقع النهائي للمنطقة، كما طالب بزيادة نسبة المسطحات الخضراء داخل المنطقة، والاهتمام بالنظافة وعمل صيانة دورية للعمارات.

كما تابع المهندس محمد عبدالله، الأعمال الجارية بمنطقة 50 عمارة، موجّها باستكمال الأعمال المتبقية داخل العمارات، وإنهاء الأعمال بكفاءة وجودة عالية قبل نهاية مايو الحالي، كما تفقد الجزر المزروعة بين الطرق العمومية أمام هذه المناطق، موجها بالاهتمام بالمزروعات وريها وتسميدها بصورة منتظمة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى استكمال تنفيذ أعمال الزراعة بالجزر والمسطحات الخضراء بالمدينة، ومنها منطقة حديقة الإسكان القومي، والحديقة العامة بجوار الإسكان الاقتصادي وجامعة ميريت وكلاهما بمساحة 5 أفدنة لكل حديقة، بجانب ميدان مدخل المنطقة الصناعية حيث يجري تنفيذ المسطحات الخضراء به بمساحة خضراء نحو 55 ألف م2.