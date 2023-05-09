موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للتعليم المجتمعي بسوهاج.. 6 صفوف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لمختلف السنوات الدراسية بالتعليم المجتمعي، بداية من الصف الأول حتى الصف السادس.

موعد امتحانات الدور الثانى 2023

ووفق المعلن حول موعد امتحانات الدور الثانى 2023، فإن ترتيب جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني يسير بنفس ترتيب جدول امتحانات الدور الأول ونفس المدة الزمنية لأداء الامتحانات.

خريطة موعد امتحانات الدور الثانى 2023

وتنشر «الوطن» موعد امتحانات الدور الثانى 2023 وجداول الامتحانات الدور الثاني للتعليم المجتمعي، وفقا لتربية وتعليم سوهاج وبيانها وهو كالتالي:

-موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الأول للتعليم المجتمعي يبدأ يوم الأحد الموافق 9 يولية القادم وتستمر لمدة يومين بنفس ترتيب جدول الفصل الدراسى الثانى .

- وأيضا موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الثاني للصف الثاني للتعليم المجتمعى يوم الأحد الموافق 9 يوليو المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام بنفس ترتيب جدول الفصل الدراسي الثاني.

- وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الثاني للصف الثالث للتعليم المجتمعي يوم الأحد الموافق 9 يوليو المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام بنفس ترتيب المواد بجدول الفصل الدراسي الثاني.

- وحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الثاني للصفوف من الرابع حتى السادس بالتعليم المجتمعي يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام بنفس ترتيب جدول الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحان التكوين المهني للدور الثاني

بينما يأتي موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدور الثاني لمادة التكوين المهني العملي للصفوف من الأول للسادس للتعليم المجتمعى يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل وتستمر لمدة 3 أيام لكل صف دراسي.

تعليمات امتحانات الدور الثاني بالفصل الدراسى الثاني

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عدة ضوابط لامتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني للتعليم المجتمعي منها:

- الإعلان عن جدول الامتحانات بمكان ظاهر للطلاب.

- التأكيد على الطلاب بعدم الغياب يوم الإمتحان وتوعية الطلاب بمخاطر التغيب والتسرب من التعليم.

- اختبار الطلاب اللغة الإنجليزية والتربية الدينية شفوي.

- يلتزم موجه كل مادة بمتابعة الورقة الامتحانية لمادتة ومراعاة مطابقتها للمواصفات.

- مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي الآمن قبل وبعد وأثناء الامتحانات.