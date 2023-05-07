امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمحافظات.. انتظام الطلاب ولا شكاوى

انطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات، والتي تُعقد التبادل بواقع يوم للصف الأول ويوم للصف الثاني، فيما أدى طلاب الصف الثاني امتحان اللغة العربية اليوم إلكترونيا على التابلت، ونظمت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات غرف عمليات مركزية وفرعية لمراقبة الامتحانات والوقوف على أي مشكلة وحلها فورًا.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمحافظات

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في بيانات لها، انتظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023، والتي يتم متابعتها بدقة من خلال غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المركزية في المديريات والفرعية في كل إدارة تعليمية بجميع المحافظات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة للترم الثاني 2023 كالتالي:

السبت 6 مايو.. امتحان اللغة العربية.

الإثنين 8 مايو.. امتحان الفلسفة والمنطق.

الأربعاء 10 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 13 مايو.. امتحان الجغرافيا.

الإثنين 15 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 17 مايو.. امتحان الكيمياء.

السبت 20 مايو.. امتحان الفيزياء.

الإثنين 22 مايو.. امتحان التاريخ.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان الرياضيات.

الخميس 25 مايو.. امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة الترم الثاني 2023 كالتالي:

السبت 6 مايو.. امتحان اللغة العربية.

الإثنين 8 مايو.. امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

الأربعاء 10 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ.

السبت 13 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الإثنين 15 مايو.. امتحان الفيزياء، والفلسفة.

الأربعاء 17 مايو.. امتحان الرياضيات

السبت 20 مايو.. امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القليوبية

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية كالتالي:

الأحد 7 مايو.. امتحان اللغة العربية، والتاريخ.

الثلاثاء 9 مايو.. امتحان الكيمياء والجغرافيا.

الخميس 11 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحياء.

الأحد 14 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

الثلاثاء 16 مايو.. امتحان الرياضيات، والفلسفة.

نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي من خلال الموقع الرسمي للوزارة والتي يمكنك الوصول إليها عبر الضغط هنا.

وشملت نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي كل المواد التي يدرسها الطالب، فضلًا عن اللغات المختلفة.