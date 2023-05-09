توريد 60 ألف طن قمح في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها انتظام أعمال توريد القمح في 11 موقعا، وتخطت كمية التوريد 60 ألف طن حتى الآن منذ بدء الموسم.

وافتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، موسم حصاد وتوريد القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة لشرح تفصيلى من عميد كلية الزراعة بمشتهر حول موسم حصاد القمح فى مزارع الكلية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالي 60 فدانًا بعد مضاعفة المساحة عن العلم الماضي.

التعاون المثمر مع جامعة بنها في توريد القمح

وأشاد محافظ القليوبية فى مختلف المجالات والقطاعات التي تهدف الى خدمة أهالي المحافظة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بموسم حصاد وتوريد القمح، حيث كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين وحثهم على توريد القمح بالحقول، مشددًا على أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لمتابعة الكميات التي يتم توريدها يومياً.

تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي في توريد القمح من جامعة بنها

وقال الدكتور جمال سوسة إن جامعة بنها تحرص على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي لها، من خلال المشاركة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها زراعة وتوريد محصول القمح، بالإضافة لاستخدام البحث العلمي في استنباط نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن إنتاجية الفدان هذا العام أكبر بكثير عن الأعوام السابقة.

ولفت الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، إلى أن المساحة المنزرعة قمحا بالكلية قرابة 60 فدانا، وتمت زراعتها بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171، وسخا 95 لسد العجز في الفجوة الغذائية وتقليل استيراد القمح ويعطي إنتاجية لا تقل عن 20 إردباً للفدان وسيتم توريد القمح المنزرع بالكامل إلى شون محافظة القليوبية.

سد الفجوة الغذائية من القمح

وأضاف عميد كلية الزراعة بمشتهر اننا نتبع سياسة الدولة في سد الفجوة الغذائية من القمح من خلال زيادة المساحة المنزرعة، بالاضافة إلى إنتاج التقاوي أيضًا التي تستخدم في العام التالي في إطار الدور الفعال للكلية التي تعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي القمح، من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى للجلوس مع المزارعين في الحقول، وتشجيعهم على الزراعة وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة لمزارعي القمح ومنها زيادة سعر الأردب، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين أيضا على توريد المحصول لشؤون وزارة التموين والتي حددتها محافظة القليوبية.