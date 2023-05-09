رئيس حزب الجيل: مصر لم تتأخر لحظة عن تقديم يد العون لأبنائها في الخارج

ثمن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل مجهودات الدولة المصرية المبذولة لإعادة المصريين بالخارج، مؤكدا أن الدولة لم تتأخر لحظة عن حماية أبنائها.

عودة المصريين من السودان

وأوضح ناجي الشهابي في تصريحاته لـ«الوطن» أن عودة المصريين من السودان في ظل الأجواء التي تشهدها السودان يؤكد أن الدولة المصرية لم تتأخر لحظة في تقديم يد العون لأبنائها في الخارج، قائلا: «حرص الدولة المصرية على عودة أبنائها من السودان وخروجهم من ويلات الحرب في أسرع وقت ممكن، يؤكد أننا نعيش في وطن يحمينا ويضعنا في نصب عينيه».

وحول إيواء مصر للنازحين الأجانب، قال رئيس حزب الجيل إن مصر على مر عصورها تعد قلب العالم النابض، ولم تتأخر يوما عن تقديم يد العون لشعوب المنطقة، بل تحرص دئما على أن يشعر اللاجئ لها بأن يعيش حياة آمنة ومستقرة وذلك من خلال دمجه للمجتمع المصري المتميز بأصالته.

وكانت السفيرة سها الجندي صرحت في وقت سابق بأن حوالي 8 آلاف مصري عادوا من السودان، منذ بداية الأزمة، موضحا أنه جرى إتمام عمليات إجلاء بري وجوي وبحري.