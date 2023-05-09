امتحانات الجامعات 2023.. اعرف الموعد والضوابط

حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد امتحانات الجامعات 2023، حيث يتم إجراء الامتحانات وفق الجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، حيث من المقرر انطلاقها بداية من الشهر المقبل دون تأجيل أو تغيير للمواعيد.

امتحانات الجامعات 2023

وتتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات امتحانات الجامعات 2023، التي تجرى خلال شهري يونيو ويوليو، وفق ضوابط ولوائح الكليات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات والقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الحكومية.

امتحانات الجامعات 2023.. الخريطة الزمنية

وتعليقا على امتحانات الجامعات 2023، أوضح رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات في موعدها المحدد دون تأجيل أو تعديل للخريطة الزمنية، مع التشديد على تطبيق كافة الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحا أن شهري يونيو ويوليو المقبلين هما الموعد المقرر للامتحانات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

استعداد الجامعات للامتحانات

‎كما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، وفقًا للأجندة الزمنية المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن التشديد على استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية.

كم شددت على أهمية استمرار جهود الجامعات في دعم وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات، لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم، فضلًا عن تكثيف عقد الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، التي تنال من الثوابت الأصيلة للمجتمع.