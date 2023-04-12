«النقل» تكشف الجهود التسويقية للتعاقد مع أكبر الخطوط الملاحية في محط

كشف اللواء بحري عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، عن الجهود التسويقية للشركة للتعاقد مع أكبر الخطوط الملاحية، إضافة إلى الخطوط الأخرى الجاري التفاوض معها للاستغلال الأمثل لأرصفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ومعداتها الحديثة ذات الكفاءة العالية.

وأكّد رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض في تقرير صادر عن وزارة النقل، النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي محطة تحيا مصر من حيث بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات وجذب خدمات جديدة الى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.

محطة تحيا مصر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة

وأكّد تقرير وزارة النقل أنَّ محطة تحيا مصر تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعى المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأوضح أنَّها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، مضيفًا أنَّه من المنتظر أن تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد على 95% والذي بدورة يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بـ2450 مترًا طوليًا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً.