أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه في كرداسة بعد قليل

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه في المنطقة كرداسة بسبب خلافات على مبلغ مالي 8 آلاف جنيه.

قتل مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «أ. م، 20 عامًا» عامل، بقتل المجنى عليه «ع. ج»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد والترصد على إثر خلاف نشب فيما بينهما بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم قتل المجني عليه بحجر

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم استخدم أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «حجر» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بقيام عامل بقتل أحد الأشخاص، بسبب امتناعه عن سداد مبلغ مالي 8 آلاف جنيه اقترضها منه ورفض سدادها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على مبلغ مالي استلفه منه ورفض سداده.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي ستنظر أولى جلسات محاكمته بعد قليل.