«القوى العاملة» بشمال سيناء تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للسلامة المهنية

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، في الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية والذي نظمه مصنع أسمنت سينا الأبيض، تحت شعار «أسباب الانزلاق والتعثر في أماكن العمل»، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالتواجد المستمر في أماكن العمل داخل المنشآت والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي كفلها القانون لحماية المنشآت والعمال على حد سواء.

الانزلاق والتعثر في أماكن العمل

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها تلقت تقريراً من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أشار فيه إلى المشاركة بورشة العمل داخل الاحتفالية حول مفهوم الانزلاق والتعثر في أماكن العمل، وكيفية تجنبه ومنع السقوط كخطوة مهمة في الوقت المناسب، بحضور مدير المصنع المهندس ايمن عبد الصبور. .

وأدار ورشة العمل المهندس محمد أبو حطب مسئول السلامة والصحة المهنية بمشاركة مهندسين وفنيين وإداريين وعمال داخل المصنع

مفهوم إصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة

وأشار مدير المديرية إلى مشاركة الكيميائي عبدالمنعم محمود في الورشة والذي قام بشرح مفهوم إصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة والحوادث الجسيمة وطرق الوقاية منها، وعلى هامش الاحتفال تم تكريم بعض العاملين بالمصنع من قبل إدارة المصنع والمديرية.