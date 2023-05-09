استكمال فعاليات برنامج تأهيل وتدريب 1095 من المعلمين الجدد بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال استكمال البرامج التأهيلية التي تنفذها المديرية لتدريب وتأهيل المُعلمين والمُعلمات الناجحين ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم لاختيار معلمين جدد في مسابقة 30 ألف مُعلم على وظيفتي «مُعلم رياض أطفال، ومُعلم فصل»، والتي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعددهم 1095 مُعلم رياض أطفال، ومُعلم فصل.

اليوم الأول لتدريبات المُعلمين

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأول، لتدريبات التأهيل الذهني والبدني للمُعلمين الجُدد تخصص «مُعلم رياض أطفال» والتي شملت «تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني - المشروعات القومية - حروب الجيل الخامس»، وذلك بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجي، وتحدث مع المُعلمين الجُدد عن المشروعات القومية والدور الذي قامت به الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى.

وأشار «عبد الله» إلى أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمُعلمين الجُدد والبالغ عددهم 1095 معلما ومعلمة، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المُعلمين الجُدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

البرنامج التدريبي يعقد على مدار 3 أيام

وذكر «عبد الله» أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار 3 أيام، حيث يتضمن اليوم الأول موضوعات خاصة بتنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، والتعريف بالمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، فيما يتناول اليوم الثاني جوانب التأهيل البدني، ورفع الكفاءة البدنية للمُعلمين، على أن يتناول اليوم الثالث التدريب على مهارات الاتصال والتواصل، وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.