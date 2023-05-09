«التموين» تعلن توريد 1.5 مليون طن قمح حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي، يفيد بوصول نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي إلى 1.5 مليون طن مورد من المزارعين.

توريد القمح المحلي

وأشارت غرفة العمليات المركزية المُشكلة في وزارة التموين والتجارة إلى أن توريد القمح المحلي يتم عبر 420 نقطة يتم استلام القمح من المزارعين فيها؛ ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن.

مواعيد استلام القمح من المزارعين

وتفتح نقاط استلام القمح أبوابها أمام المزارعين يوميا من الساعة 8 صباحا وينتهي ‏عملها يوميا مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساءً لاستقبال القمح المحلي، مع توجيهات لمديريات التموين لتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي.

وصرح المتحدث الرسمي ‏معاون وزير التموين أحمد كمال، بأنَّ وزير التموين والتجارة الداخلية وجّه المديريات بتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكّد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.