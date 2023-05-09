ضبط 4 أشخاص بتهمة البلطجة أمام إحدى المدارس في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بتهمة البلطجة أمام إحدى المدارس في محافظة القاهرة.

جاء ذلك فى إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بشأن تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة حلوان، من ممارسة عدد من الأشخاص أعمال البلطجة أمام المدرسة المشار إليها.

وشنت مديرية الأمن حملة تفتيشية في نطاق المدرسة محل البلاغ، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص، في أثناء معاكسة الطالبات، وبحوزتهم سلاح أبيض «مطواة»، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.