مجلس مدينة العريش: رصف وتطوير طريق البحر استعدادا لاستقبال المصطافين

أكد مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أن أعمال رصف وتطوير طريق البحر بشارع العريش الساحلي، أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

رصف وتطوير طريق البحر

وقال أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، إن طريق العريش مصمم بشكل حضاري يراعي المعايير والمواصفات القياسية، والممشى مخصص بشكل يشبه الطرق في المناطق الحضارية، مضيفا أن الطريق تم تصميمه على عدة مراحل، وحاليا يتم تنفيذ المرحلة الثانية من منطقة كنتاكي حتى الخلفاء الراشدون بساحل العريش.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجه أثناء اجتماع الجهات التنفيذية بديوان عام المحافظة بسرعة العمل على إنهاء تشييد الطريق ورصفه، وعمل الإشارات المرورية والإضاءة ودهان البلدورات، استعدادا لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف هذا العام.

تصورات جديدة لاستقبال المصطافين

ومن جهة أخرى، أكد مجلس المدينة أنه يتم تنظيف وتجميل ألسنة الشاطئ ومنطقة الكورنيش، ووضع تصورات مع أصحاب الكافيهات على الشاطئ والعشش للبدء في توفير كافة الخدمات للمصطافين، من منطقة جسر الوادي حتى بالم بلازا والمساعيد غرب المدينة، بطول 15 كيلومترا.