وظائف بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية، يمكن التقدم لها خلال الفترة من 8 مايو 2023، ولمدة شهر حتى 7\6\2023.

وشملت الوظائف التخصصات الآتية: مدير عام حماية البيئة البحرية، مدير عام التشغيل الإلكتروني، مدير عام الشؤون التجارية.

المستدات المطلوبة لشغل وظائف مونئ البحر الأحمر

1- البيانات الأساسية معتمدة موضحا بها الآتي:

- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

- بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية.

- العلاوات التشجيعية

- خطاب الشكر والتقدير

- الجزاءات إن وجدت.

2- 6 صورة شخصية حديثة.

3- بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته السابقة.

4- اقتراحات للتطوير.

5- خطاب من الإدارة القانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر

7- صورة بطاقة رقم قومي.

8 صحيفة حالة جنائية.

8- شهادة عدم تعاطي المخدرات.

كيفية التقديم في الوظائف

تقدم الطلبات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، بمقر الأمانة الفنية للقيادات بمبنى الهيئة بالسويس، بورتوفيق، بجوار باب 1، لمدة شهر من تاريخ الإعلان، على أن يتم موافاة الأمانة الفنية بـ8 نسخ من المستندات المشار إليها.