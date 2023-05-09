مساكن الديسمي الحضارية الجديدة.. خدمات تعليمية وترفيهية وسوق حضاري (صور)

نشرت الصحفة الرسمية لمحافظة الجيزة، صورا لمساكن الديسمي الحضارية الجديدة لمتضرري السيول بمركز ومدينة الصف بالمحافظة، إذ تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل، والتجهيزات النهائية بالمشروع، أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول.

مساكن الديسمي الحضارية الجديدة، تضم مجمع سكني حضاري، وموقف لسيارات السرفيس، وسوق حضاري، ومحطات مياه شرب، ومعالجة للصرف الصحي، وحظائر لتربية المواشي، ومدرسة لجميع المراحل الدراسية.

تفاصيل مجمع مساكن الديسمي

في التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مجمع مساكن الديسمي:

- مجمع مساكن الديسمي مُقام بطراز حضاري.

- أُنشئ لمتضرري السيول.

- مقام على مساحة 28 فدانا.

- يضم 32 عمارة سكنية علي مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة.

- تتكون العمارة من دور أرضي و3 أدوار متكررة.

- يحتوي كل دور في العمارة على 2 شقة سكنية بمساحة 120 م2 للواحدة.

- يشتمل على 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

- الوحدات السكنية ستكون مُجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة.

- تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين.

- توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء.

- إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلي 32 مجموعة.

- تضم المجموعة 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720م2 مجهزة بالكامل.

- جار إنشاء السوق الحضاري على مساحة 1200م2.

- السوق بتكلفة 5 ملايين جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي.

- يضم السوق مبني إداري و18 محلا كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 70%.

كل ما تود معرفته عن مدرسة الديسمي

- مدرسة الديسمي على مساحة 3600م2.

- تضم دور أرضي.

- تضم 4 أدوار لتشمل المراحل التعليمية كافة لأبناء القرية.

- تشمل المراحل من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.