«مياه الجيزة» تكرم العاملين من حملة الماجستير والدكتوراه

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية البحث العلمي الهادف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

دراسة البحوث المقدمة من العاملين للاستفادة منها

وكرم رئيس مياه الجيزة، العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في مختلف المجالات، وكذلك الباحثين المتميزين الفائزين في المسابقة العلمية التي أجرتها الشركة تحت إشراف لجنة علمية تضم كافة الخبرات من شتى العلوم المختلفة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية لدراسة البحوث المقدمة من العاملين لإمكانية الاستفادة التطبيقية من تلك البحوث، حيث شهد التكريم تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للمتميزين.

تعظيم الاستفادة من البحث العلمي

وتابع رئيس مياه الجيزة، حرص الشركة الدائم على تشجيع الباحثين بهدف اكتشاف وإبراز المواهب المميزة، والتي تساهم في تنمية ونهضة المجتمع المصري من خلال تعظيم الاستفادة من البحث العلمي.

استخدام المنهج العلمي في دراسة المشكلات

وأشارت الشركة في بيان إلى أن التكريم تم وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بأهمية البحث العلمي والبحوث التطبيقية والخطط البحثية، واستخدام المنهج العلمي في دراسة المشكلات لإيجاد حلول تطبيقية فعالة وفقاً لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية، بهدف تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.