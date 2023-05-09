العدد الجديد من «الكرازة» يحتفي بمرور 50 سنة على عودة رفات البابا أثناسيوس

واصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إصدار أعداد جديدة من مجلة «الكرازة»، اللسان الناطق باسم الكنيسة والمنبر الإعلامي لها، وتصدر غلاف العدد الجديد الاحتفال باليوبيل الذهبي لعودة رفات البابا أثناسيوس الرسولي، البطريرك الـ20 من بطاركة الكنيسة.

مقال البابا شنودة عن البابا أثناسيوس الرسولي

وحملت الصفحة الأولى من العدد الجديد للمجلة مقال للبابا شنودة الثالث بعنوان «البابا أثناسيوس الرسولي.. الكارز العالمي والصخرة»، كما تضمنت سنكسار الكنيسة «كتاب يؤرخ سير القديسين والشهداء والأعياد بالكنيسة».

واستعرضت المجلة تفاصيل زيارة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس، موضحة برنامج الزيارة، كما نشرت العدد الجديد وثيقة البيان المشترك الذي وقع عليه البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث خلال زيارته الأولى للفاتيكان في 10 مايو 1973، وعرضت البيان المشترك الذي وقع عليه البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثاني خلال زيارته الأولى للفاتيكان.

نشاط البابا في صحفات العدد الجديد من مجلة الكرازة

فيما تضمنت الصفحات التالية نشاط البابا تواضروس خلال الأيام الماضية، إضافة إلى أخبار الكنيسة والإيبارشيات في الداخل والخارج، وانعقاد المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس تحت عنوان «التحديات المعاصرة للمجتمع المصري».

واحتوى العدد الجديد لمجلة الكرازة على عدد من المقالات، منها مقال بعنوان «القديس مار مرقس الرسول الإنجيلي» للأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، و«الاستنارة عطية القيامة» للقمص بنيامين المحرقي، ومقال «أيام تاريخية فى كنيستنا القبطية» للكاتب والباحث ملاك بشري، «لا تيقظن الحبيب» للإيدياكون جرجس ميخائيل.