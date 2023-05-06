حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في القاهرة

جلس المتهمون بسرقة المساكن بأسلوب التسلق بالقاهرة أمام جهات التحقيق بالمديرية، للاعتراف بارتكاب الواقعة وارتكاب 4 وقائع أخرى بنفس ذات الأسلوب، إذ أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بأحد مناطق الشروق يراقب متهمان الشقق السكنية والساكنين بها، ويقوم آخر بتجهيز خطتهم للتسلق نحو إحداها، وسرقة محتوياتها لبيعها وتحقيق الربح غير المشروع.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين

كانت الواقعة الخامسة للمتهمين بسرقة المساكن هي الأخيرة،إذ قام أحد المتضررين بإبلاغ قسم شرطة الشروق حيال سرقة عدد 2 شاشة تلفاز – 2 أسطوانة غاز من داخل شقته واكتشافه أحد النوافذ مفتوحة.

بالفحص ومراجعة كاميرات المراقبة وتفريغها، تبين أنهم 3 أشخاص قاما بالدخول وسرقة محتويات الشقة بأسلوب التسلق، وتم ضبطهم واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي للسرقة من داخل المساكن، وقيامهم بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

ومن جهته، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.