نسرين أسامة أنور عكاشة: فيلم الباب الأخضر كان حلما للمخرج رؤوف عبد العزيز

أقيمت قبل قليل، ندوة فيلم «الباب الأخضر»، على هامش مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، بحضور صناع العمل.

وأعربت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها البالغة بمشاركة فيلم «الباب الأخضر» الذي ألفها والدها، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ71.

نسرين أنور عكاشة تتحدث عن فيلم الباب الأخضر

قالت نسرين أسامة أنور عكاشة، خلال ندوة فيلم «الباب الأخضر»: «سيناريو الفيلم كان موجود، وكان يوجد كثير من محاولات من كثيرين، لكن الظروف لم تسمح أن يظهر للنور، المخرج رؤوف عبد العزيز طلب مني السيناريو الخاص بالعمل فجأة، لإخراج الفيلم، فهو حينما قرأه أعجب به بشدة، فهو كان بمثابة حلم له، أن يخرج هذا العمل، ولم يغير تماما في السيناريو».

يتنافس هذا العام على جوائز المهرجان خمسة أفلام هى «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، و«11:11» للمخرج كريم أبو زيد، و«حدث فى 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد على، و«كاملة» للمخرج جون إكرام، و«الباب الأخضر» للمخرج رءوف عبدالعزيز، حيث وقع الاختيار على تلك الأفلام من بين خمسة وعشرين فيلما عُرضت تجاريا بدور العرض السينمائى إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، لأول مرة فى تاريخ المهرجان قبل عرضها تجاريا.