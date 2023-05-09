اصطدام ميكروباص بحائط في الشرقية.. وإصابة 5 أشخاص

وقع اليوم الثلاثاء حادث تصادم سيارة بحائط في طريق مشتول السوق كفر أبراش، بنطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وأصيب جراء الحادث 5 أشخاص بإصابات متوسطة وبالغة، فيما تم نقلهم للمستشفى الأقرب من محيط الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد يشير إلى وقوع حادث تصادم سيارة بحائط في الطريق في مشتول كفر ابراش وأنتج الحادث إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية.

دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها فيما تم نقل المصابين الى مستشفى مشتول السوق المركزي لتقديم الرعاية الطبية، فيما تحرر المحضر اللازم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

مصرع عامل بناء سقط من الخامس

وفي سياق منفصل، شهدت مساكن الشمس في العاشر من رمضان بالشرقية سقوط عامل بناء من أبناء محافظة أسيوط وأحد عمال البناء سقط من الطابق الخامس صريعا وتم التحفظ على جثة المتوفي في مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح والتصريح بدفنه وتسليمه لذويه.