«أنيروا مقابر موتاكم بالدعاء لعلها مظلمة».. آخر كلمات شاب توفي فجأة بالبحيرة

«أنيروا مقابر موتاكم بالدعاء قد يكون المكان مظلما»، عبارة دوَّنها الشاب الثلاثيني أحمد محمد خضر قبل رحيله بشكل مفاجئ في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، إذ توفي بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك حسبما ذكر محمد يونس أحد أصدقاء المتوفى، خلال حديثه مع «الوطن».

وفاة شاب بأزمة قلبية في البحيرة

ويروي صديق الشاب المتوفى أنهم انتهوا من لعب كرة القدم وتناولوا الغداء مع بعض أصدقائهم قائلا «عزمنا كلنا على الأكل بعد اللعب وقال ناكلوا مع بعض يا عالم هنتجمع إمتى تاني، بعدها فض مشاجرة بين عدد من أصدقائه وسبنا بعض».

حديث الشاب عن الموت المفاجئ

ويضيف باكياً أنه كان دائم الحديث عن الموت في الآونة الأخيرة، إذ كان يطلب من الجميع بشكل مستمر الدعاء لوالده، كما كان يردد بعض الآيات التي تتحدث عن الآخرة وقرب الأجل قائلاً «كأن قلبه حاسس أنه هيموت قريب».

ويواصل يونس قائلا «صاحبي كانت صحته كويسة عمره ما اشتكى من مرض مات بشكل مفاجئ ربنا يرحمه ويغفر له ادعوله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويصبرنا أصحابه مش مصدقة».

الشاب المتوفى محب للعمل الخيري

ويقول صديق الشاب البحراوي المتوفى بشكل مفاجئ إنه كان يشترك مع أصدقائه من مدينة أبو حمص وخارجها في العمل الخيري لخدمة الأهالي وإدخال السرور على قلوبهم لا سيما الأطفال اليتامى.

كان قد شيع أهالي مدينة أبو حمص اليوم، الشاب أحمد محمد خضر إلى مثواه الأخير في مقابر عائلته وسط جنازة مهيبة وانهيار أهله وذويه بعدما فقدوه بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، كما نعوه بكلمات مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».