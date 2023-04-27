طبيب مصري يفتح أبواب عيادته بالسودان لعلاج المرضى والمصابين مجانا: «متاحة 24 ساعة»

ذهب الطبيب المصرى عبدالعاطى المناعى إلى دولة السودان قبل 3 أشهر ليفتتح فرعاً جديداً لمركزه الطبى داخل أراضى الدولة الشقيقة، وفور اندلاع المواجهات قرر البقاء، بل وأعلن عن استقبال المرضى والجرحى السودانيين فى عيادته مجاناً، رافعاً شعار «إحنا إخوة».

«المناعي»: ذهبت لافتتاح فرع جديد لمركزي الطبي ورفضت المغادرة بعد اندلاع المواجهات

لم يتردد «عبدالعاطي» لحظة في أن يتكفل بعلاج الأسر السودانية واستقبال أفرادها فى عيادته الخاصة، التى تظل مفتوحة على مدار 24 ساعة دون توقف: «أنا من 3 شهور سافرت السودان، وفتحت فرع من عياداتى هناك، ولما حصلت الظروف دى قررت إنى أستقبل فيها أى حد محتاج مساعدة وعلاج، وده بدون مقابل»، هكذا قال «المناعى» فى حديثه لـ«الوطن».

بعد اندلاع الأحداث الأخيرة فى السودان تواصل الطبيب مع كل المستشفيات السودانية، وعرض المساهمة فى تقديم أى مساعدة مطلوبة: «أنا أعلم أهمية الخدمات الطبية فى مثل هذه الظروف، لذا تواصلت مع المستشفيات أعرض خدماتى واستعدادى للمشاركة، وكونت فريقاً للرد على الاستفسارات الطبية والإسعافات الأولية فى المنزل، للتواصل مع المواطنين هاتفياً أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى».

لم يتوقف الطبيب المصرى عند هذا الحد، فقرر أن يحول مركزه الطبى إلى موقع لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والطوارئ مجاناً، دعماً منه كمصرى للأشقاء السودانيين فى تلك الظروف الحرجة: «دايماً إحنا المصريين بنقدم الخدمات لكل الناس، ومعروفين بالكرم، ودى مش حاجة غريبة علينا».