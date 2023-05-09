الذهب في النازل.. الجرام يخسر أكثر من 100 جنيه في أسبوع

تشهد أسواق الذهب المحلية ارتباك، خلال الفترة الحالية، مسجلة خسائر تجاوزت 100 جنيه في الجرام الواحد خلال أسبوع، وسط ترقب لصدور بيانات اقتصادية عالمية.

الذهب عيار 21 يخسر 100 جنيه في أسبوع

وبلغت خسائر الذهب 100 جنيه في أسبوع، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 2540 جنيهًا مقارنة بـ2640 جنيهًا للجرام في تعاملات الثلاثاء الماضي.

الذهب عيار 24 يخسر 114 جنيهًا

فيما بلغت خسائر الذهب عيار 24 نحو 114 جنيهًا في أسبوع، مسجلاً اليوم 2903 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ3017 جنيهًا للجرام في تعاملات الثلاثاء 2 مايو 2023.

الذهب عيار 18 يخسر 86 جنيهًا

وبلغت خسائر الذهب عيار 18 نحو 86 جنيهًا في أسبوع، مسجلاً اليوم 2177 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ2263 جنيهًا للجرام في تعاملات الثلاثاء 2 مايو 2023.

خسائر الجنية الذهب 800 جنيه

وفيما يخص الجنيه الذهب فقد بلغت خسائره في أسبوع نحو 800 جنيه مسجلا اليوم سعر 20 ألفًا و320 جنيهًا مقارنة بـ21 ألفًا و120 جنيهًا في تعاملات الثلاثاء 2-5-2023.