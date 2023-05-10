خبير مرور يشرح كيفية نقل ملكية السيارة من محافظة إلى أخرى

شرح اللواء أحمد هشام خبير المرور، كيفية نقل ملكية السيارة من محافظة إلى أخرى، ومن أبرز تلك الخطوات إنهاء إجراءات نقل الملكية وحدة المرور الخاصة بالمركبة بتقديم المستندات من المالك الجديدة سواء بحضور البائع والمشتري أو تقديم توكيل في الشهر العقاري يثبت إتمام البيع.

وحسب حديث اللواء هشام لـ«الوطن»، فإنَّ إدارة المرور عملت على تطوير العديد من خدماتها بشكل كبير للمساعدة في تخفيف الزحام داخل الوحدات، وأن إجراءات نقل ملكية السيارة من محافظة إلى أخرى أصبحت تمر بخطوات بسيطة وميسرة.

وبحسب الخبير المروري، فإن المستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة من محافظة إلى أخرى تشمل ما يلي:

- ملف نقل ملكية.

- مطابقة لصحة رقم الشاسيه والمحرك.

- ورق فحص.

- تأمين إجباري.

- طفاية حريق.

- مثلث وأدوات طبية.

- ضريبة سنة واحدة.

- رخصة القيادة.

- شهادة المخالفات.

- بطاقة رقم قومي.

شروط نقل ملكية سيارة ملاكي ونقل

- يقدم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور,

- اثبات شخصية المواطن ومحل إقامته (بطاقة الرقم القومي - جواز سفر).

- ملحق وثيقة التأمين الإجباري التي تغطي المسئولية الناشئة عن حوادث المركبة

- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلا في حالة الرخصة المنتهية، أما في حالة الرخصة المؤمنة سارية المفعول لا تطلب شهادة بيانات.

- نموذج الفحص الفني للمركبة.

- نموذج للفحص البيئي.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

- تقديم سند انتقال الملكية في حالة نقل الملكية.

- شهادة براءة ذمة صادرة من النيابة المختصة.

- تسليم اللوحات المعدنية من قسم المرور المقيدة به المركبة.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة