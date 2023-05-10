خلال أسبوع.. مقتل 4 أشخاص في 3 جرائم متفرقة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر ثلاث حوادث قتل متفرقة في أقل من أسبوع. وقعت الحادثة الأولى يوم الجمعة الماضية، حيث قتلت زوجة زوجها بطعنات سكين في منطقة أبو الجود بسبب خلافات زوجية بينهما. ولم يمضِ سوى ثلاثة أيام حتى وقعت حادثتان أخريان. ففي يوم الثلاثاء، لقيت سيدة وشقيقها حتفهما في اشتباكات بين عائلتين في منطقة النجع الطويل بمنطقة الكرنك شمال المحافظة. وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قُتل شاب عشريني بطلق ناري في الرقبة بجوار كوبري الحبيل، على يد مجهولين باستخدام بندقية خرطوش.

مقتل زوج على يد زوجته بمنطقة أبو الجود

واقعة القتل الأولى كانت فجر يوم الجمعة الماضية، إذ أقدمت زوجة على قتل زوجها بثلاث طعنات نافذة في القلب والصدر، بشارع الميرغني بمنطقة أبوالجود وسط المدينة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وأبلغت الشرطة بالواقعة، وجرى القبض عليها، وأكد الجيران أنها ابنة خال الضحية، وكانا دائمي الشجار.

مقتل سيدة وشقيقها في تجدد اشتباكات بين عائلتين بالنجع الطويل

أما الواقعة الثانية، فوقعت ظهر أمس، إذ شهدت منطقة النجع الطويل بمنطقة الكرنك شمال المحافظة، تجدد اشتباكات بين عائلتي السحاليك ومهيوب وهم ابناء عمومة، بسبب النزاع على ملكية منزل، إذ باعت إحدى العائلتين منزلا لأناس آخرين، مما أثار حفيظة العائلة الأخرى، وبدأت الاشتباكات والتي أسفرت عن مقتل رجل وشقيقته، بطلق ناري "خرطوش"، وأصيب أربعة آخرين، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط الاشتباكات لمنع تجددها.

مقتل شاب بطلق ناري على أيدي مجهولين بالحبيل

ولم تمر سوى ساعات قليلة، إذ لقي شاب عشريني مصرعه متأثرا بطلق ناري من بندقية خرطوش في الرقبة، على أيدى مجهولين، وتوفي في الحال، بجوار كوبري الحبيل التابعة لمدينة البياضية شرق المحافظة، الشاب يدعى إسلام عبدالرحمن، 23 عاما، مقيم بنجع الفخرانية بقرية البغدادي شرق المحافظة، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط الجناة.

وجرى تحرير محاضر بالحوادث الثلاث، وتولت النيابة العامة التحقيق.