حالات تستوجب فصل الكهرباء عن الشقق والشركات.. منها إعادة البناء

يتساءل عدد كبير من أصحاب الشركات وقاطني الوحدات السكنية بالعقارات، عن الأسباب التي يحق لإدارات وشبكات فروع شركات توزيع الكهرباء قطع أو فصل التيار عن الشقة أو شركة.

حالات قطع الكهرباء عن الوحدات السكنية والمنشآت والشركات

وقالت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يجرى رفع عداد الكهرباء عن الوحدات السكنية والمنشآت والشركات في الحالات الآتية:

وجود مخالفة للمواد الواردة باللائحة التجارية.

بناء على طلب المشترك مثلاً للسفر إلى خارج البلاد .

بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد، وفي حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يعاد التركيب.

رفع العداد للهدم وإعادة البناء.

يذكر، أنه في حال رفع العداد للهدم وإعادة البناء، يجرى عمل مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.

خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء

وعن خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء للتأكد من سلامته كالتالي:

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وملء نموذج طلب فحص العداد استيفاء لكل بياناته.

- إحضار صورة بطاقة شخصية.

- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية الديون أو الاستهلاكات التي لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

- سداد رسوم فحص العداد بقيمة 40 جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و80 جنيهًا للعداد الثلاثي.

- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ استلامه من المشترك.

- يرجى ملاحظة أن أي شكوى يتقدم بها المشترك خاصة بالعداد التقليدي يجرى تغييره على الفور، لعداد كهرباء مسبق الدفع.