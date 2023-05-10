الأرصاد الجوية: 6 أسابيع على بداية فصل الصيف فلكيا في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أننا أصبحنا في الجزء الأخير من فصل الربيع، حيث أنه لم يتبق إلا أقل من 6 أسابيع على نهاية الربيع وبداية فصل الصيف فلكيا، إذ تبدأ مرحلة الاستقرار فى درجات الحرارة وفقا للطبيعة المناخية في هذا الفصل من العام.

6 أسابيع على بداية فصل الصيف 2023 في مصر

وأوضحت الدكتورة منار غانم فى تصريحات لـ«الوطن»، أن فصل الربيع معروف بتقلباته المناخية، لأنه انتقالي بين الشتاء والصيف، لذا تكثر فيه التغيرات في درجات الحرارة بين ارتفاع مفاجئ وانخفاض، بسبب تأثير الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية، التي تعمل على اختلاف درجات الحرارة بين يوم وآخر، وهي سمات مناخية مرتبطة بفصل الربيع.

أضافت «غانم»، أنه وفقا للحسابات الفلكية والجغرافية، فإن بداية فصل الصيف سيبدأ 21 يونيو المقبل، بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان، ويستمر حتى 23 سبتمبر، أي لمدة 3 أشهر.

درجات الحرارة الخميس 11-5-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 12-5-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

درجات الحرارة السبت 13-5-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأحد 14-5-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.