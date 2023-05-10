تحرير 35 محضر مخالفة بمحطات الوقود في القليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف ومحطات الوقود، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وضبط الأسواق، وجرى تشكيل لجان بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري والمواقف وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي.

ومرت اللجنة بشكل مفاجيء على 10 محطات وقود بمدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ، وجرى تحرير 7 محاضر نتيجة عدم وضع لافتات بالأسعار الجديدة.

المرور على مواقف السيارات

وخلال المرور على مواقف السيارات بمدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ، تبين عدم وجود مخالفات، إذ جرى تعليق البانرات بالمواقف، وتبين الالتزام بالتعريفة الجديدة، ووضع لافتة للمواقف بأسعار التعريفة المحددة.

وفي قطاع التموين جرى المرور على محلات السلع الغذائية وجزارة وبقالة بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ، والمرور على عدد 8 محلات، وعدد 3 محاضر غلق لمحلات بقالة تموينية لغلقها في مواعيد العمل الرسمية، وتحرير 5 محاضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار جنح للمحلات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار محلات جزارة وسلع غذائية وبقالة.

ومن جهة أخرى، شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية، باستمرار شن الحملات الرقابية حفاظاً على حقوق المواطنين .

وأكد دور هيئة الرقابة الإدارية بمنع الفساد و مكافحته بكل صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق والمواقف.