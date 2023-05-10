ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين في الدقهلية بتهمة الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت الممتلكات بـ200 مليون جنيه.