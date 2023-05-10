ضبط 5 متهمين بترويج المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 3 محافظات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تورط عناصر إجرامية في الترويج للمخدرات بالقاهرة والجيزة والدقهلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية عبر تبادل الرسائل بينهم وبين عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد القائمين عليها وتمّ ضبطهم، إذ تمّ ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم في عين شمس والخليفة وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة.

كما تمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده في العمرانية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وضبط أحد الأشخاص مقيم في طلخا حال تواجده في المنصورة وبحوزته (100 زجاجة مؤثرة لعقار كيتامين – مبلغ مالي – هاتف محمول – تابلت).