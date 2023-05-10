ما هي درجة نقاء أعيرة الذهب وطريقة حساب السعر عند الشراء؟

يهتم العديد من المواطنين بالذهب في الوقت الحالي، ويسعون للحصول على المعلومات اللازمة للاستثمار أو الادخار في هذا المعدن الثمين، سواء من خلال شراء سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية أو المشغولات، ولكن بعض الأشخاص قد لا يعرفون درجة نقاء كل عيار من الذهب وكيفية حساب سعره عند الشراء.

وقال معتز مجدي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن عيار 24 الأكثر نقًاء وعيار 21 الأكثر مبيعًا، وهناك أعيرة أخرى أقل في درجة النقاوة وهي «18، 14 و12» على التوالي.

درجة نقاء الذهب في كل عيار

وبالنسبة لدرجة نقاء الذهب في كل عيار، قال عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن»، إن عيار 24 المعروف بأنه الأكثر نقاءً في الذهب، يحتوي على 99.9% ذهبًا خالصًا.

وعن درجة نقاء الذهب في عيار 22، يكون 91.7% ذهبًا خالصًا، فيما تكون النسبة في عيار 21 هي 87.5%، بينما عيار 18% يحتوي على 75%، وعيار 14 يكون 58.4%، أما عيار 12 به 37.5%.

طريقة حساب الذهب عند الشراء

وتابع أن من المتعارف عليه أن سعر الذهب يعتمد على «سعر الجرام اليوم، ووزن الذهب، والمصنعية والدمغة والضريبة»، وهذا ما يتم حسابه عند الشراء، وتحديدًا عن طريق العملية الحسابية يكون سعر الجرام x وزن الذهب + المصنعية والضرائب» وبشكل مستمر يتم حساب المصنعية مع الضرائب ولكن هناك قلة من التجار من يعملون على فصلهما.