تراجع جديد في الذهب.. كم يبلغ سعر عيار 21 الآن؟

قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت للمرة الثانية على مدار اليوم داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2605 جنيهات، في هبوط يقدر بنحو 30 جنيها خلال التعاملات المسائية حيث سجل في منتصف التعاملات 2635 جنيها.

انخفاض القوة الشرائية على السبائك والجنيهات

وأوضح محمد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أسباب تراجع أسعار الذهب الفترة الحالية انخفاض القوة الشرائية على السبائك والجنيهات، كما أن هناك توقعات بمزيد من التراجع الفترة المقبلة.

واستعرض نائب رئيس شعبة الذهب أسعار الذهب في التعاملات المسائية والتي جاءت كما يلي:

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2977 جنيها بعد أن وصل سعره إلى 3022 جنيهًا.

أسعار الذهب

- يسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2233 جنيها بدلا من 2258 جنيها فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2605 جنيهاً بعد أن وصل إلى 2635 جنيها.

- جرام الذهب عيار 14 يسجل 1737 جنيها بدلا من 1761 جنيها فينما يبلغ سعر عيار 12 داخل محال الصاغة 1489 جنيها بدلا من 1511 جنيها.

سعر جنيه الذهب

- وعن سعر جنيه الذهب خلال التعاملات المسائية شهد تراجعا ملحوظا حيث يسجل الآن 20840 جنيها بعد أن وصل في منتصف التعاملات إلى 21080 جنيها.

سعر الأونصة

- يبلغ سعر الأونصة داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة 92589 جنيها.