«جولد بيليون»: تراجع الطلب على الذهب في مصر يساهم في استقرار الأسعار

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، ضمن نطاق التداول الذي سيطر على الأسواق خلال جلسة الأمس، ليظل الاستقرار هو المسيطر على أداء سوق الذهب خلال الفترة الحالية ولكن يبق الحذر سائدا بشكل كبير لأي تغيرات في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2550 جنيه للجرام، بينما سجل الذهب أعلى سعر أمس عند 2560 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20400 جنيه، بحسب منصة جولد بيليون.

تراجع الطلب خلال الفترة الحالية

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون، إلى أن الاستقرار الحالي في الأسواق يعكس تراجع الطلب خلال الفترة الحالية وذلك بعد سلسلة من ارتفاعات حادة في أسعار الذهب ليواكب الطلب الكبير على السبائك والعملات الذهبية، ولكن يبدوا أن نجاح سوق الذهب في استيعاب الطلب الكبير أدى إلى استقرار الأسعار وتراجعها من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله عند 2800 جنيه للجرام.

استقرار أسواق الذهب

من جهة أخرى ساعدت تحركات الجهات المعنية على استقرار أسواق الذهب إلى حد كبير، فضلا عن قيام شعبة الذهب بخفض أسعار مصنعية المشغولات الذهبية لمدة شهر للعمل على دعم الصناعة.

تراجع التضخم للمرة الأولى

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت موجة صعود وتراجعات في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق تزامنا مع تراجع التضخم للمرة الأولى منذ يونيو 2022 وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، ليشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 30.6% أقل من قراءة شهر مارس عند 32.7%، وعلى المستوى الشهري تراجع التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.

أسعار الذهب عالميا

وتحركت أسعار الذهب عالميا بشكل ضعيف خلال جلسة اليوم الأربعاء لتشهد تراجعا طفيفا وسط حالة من عدم اليقين بشأن سقف الدين الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، بينما يستمر تركيز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، بحسب gold Bullion وسيطر التذبذب اليوم على تحركات الذهب لينخفض بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2029.14 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب ارتفاع ليومين متتاليين لتستقر الأسعار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.