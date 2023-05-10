«الأرصاد» تحذر  4 فئات من ظاهرة جوية تضرب المحافظات على مدار أسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال توقعات الخبراء لطقس الأسبوع المقبل، 4 فئات من المواطنين، بسب ظاهرة جوية يستوجب الحذر عند التعامل معها، ونصحت الهيئة باتباع عدد من النصائح والإرشادات لتجنب أضرار التعرض لها، منها توخي الحذر عند السفر والتنقل من مكان لآخر، وكذلك السير أسفل البنايات أو اللوحات الإعلانية عند الخروج من المنزل.

تحذير من نشاط حركة الرياح

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن طقس الأسبوع المقبل يشهد ظاهرة جوية يجب على قائدي السيارات معها توخي الحذر عند السير على الطرق التي تتواجد عليها، بجانب 3 فئات أخرى.

تيارات هواء ورياح

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية التحذير من نشاط حركة الرياح، بداية من بعد غد الجمعة حتى الأحد المقبل، حيث تكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات، مما يتطلب الحذر من كبار السن والأطفال ومرضى الصدر من التعرض المباشر لتيارات الهواء والرياح بشكل مباشر، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة، لعدم الاصابة بنزلات البرد، مع تجنب السير أسفل البنايات ولوحات الاعلانات، خشية التعرض لأخطار سقوط أي منها.

وتنشط الرياح، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على مناطق السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى، والوجه البحري فقط.