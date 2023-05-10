استشاري تغذية علاجية لـ قناة الناس: كلما ارتفع ثمن الأكل قلت كفاءته

حذر الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتخسيس، من تقديم الكافيين والوجبات السريعة للأطفال، مشددًا على أن الأكل كلما ارتفع ثمنه قلّت كفاءته.

وقال «فهمي»، خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «في المحلات الجديدة والمطاعم والكافيهات تقدم أشكال وألوان من الكافيين وهو ما يحبه الأطفال، هذا الأمر دعاية وتسويق، يريدون بيع منتجهم دون التفكير في صحتنا، حتى مشروعات الطاقة سالبة للطاقة، تحتوي على نسب كافيين وسكر رهيبة».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.