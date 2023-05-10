استشاري تغذية علاجية لقناة الناس: سوء تغذية الطفل يؤدي لانحدار الذكاء عند الكبر

أكد الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية والتخسيس، أن سوء التغذية يؤدي إلى انحدار الذكاء في الكبر وتصرفات عدوانية في الكبر، موضحًا: «مثلا، النقص في البروتين يُعرض الطفل لمشكلات في النمو، فالطفل يجب أن يحصل على العناصر الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى الحفاظ على النوم».

خطورة نقص العناصر الغذائية

وقال «فهمي»، خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «لما نسب معينة من فيتامين ب 12 تقل يعاني الولد أو البنت من مشكلات في البشرة والشعر لا يكون كثيف، ولو الولد لديه مشكلات معينة تظهر حبوب ومشكلات في البشرة».

انطلاقة قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.