بيلاروسيا: الكشف عن مخطط لهجمات إرهابية تم التحضير لها في «يوم النصر»

كشفت وسائل إعلام رسمية في بيلاروسيا، قبل قليل، أن السلطات تمكنت من الكشف عن عدة هجمات إرهابية، تم التخطيط لتنفيذها في البلاد قبل 9 مايو الجاري، وأشارت التقارير الواردة إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن أثر منظمي تلك الهجمات يؤدي إلى أوكرانيا.

التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية

وقال رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، إيفان تيرتيل، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه «تم التخطيط لتنفيذ عدة أعمال إرهابية في بيلاروسيا في يوم النصر، في آن واحد»، وأكد أن «لجنة أمن الدولة أحبطت محاولات تنفيذها».

تصعيد الأوضاع في البلاد

وأضاف رئيس لجنة أمن الدولة أن تلك الهجمات كان من المفترض أن يتم تنفيذها من أجل تصعيد الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى أنه بالتحقيق في تلك المخططات، تبين أن آثار منفذي الهجمات الإرهابية تؤدي إلى أوكرانيا.