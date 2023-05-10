تأجيل محاكمة المتهم بقتل مُعلمة الإسكندرية لـ3 يونيه المقبل

قررت جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة سائق توك توك، المتهم بقتل المجني عليها «هانم عبدالرحيم ع»، المعروفة بـ«مُعلمة الإسكندرية»، بعد سرقتها داخل منزلها الكائن في منطقة محرم بك، إلي جلسة 3 يونيه المقبل لحضور الطبيب الشرعي.

بدأت الجلسة اليوم الأربعاء، بحضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، لمثوله أمام هيئة المحكمة في ثان جلسات محاكمته، بينما حضرت أسرة المجني عليها وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

ضم طلب دفتر الأحوال عن يوم الواقعة

كما شهد الجلسة، طالب محامي المتهم باستدعاء الطب الشرعي لسؤاله عن الاصابات وكيفية حدوثها، وضم طلب دفتر الأحوال عن يوم الواقعة.

دخل منزلها عن طريق أحد النوافذ

كانت «الوطن»، حصلت على نص تحقيقات وأمر إحالة المتهم في القضية التي حملت رقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم محرم بك، المقيدة برقم 1994 لسنة 2022 كلي شرق الإسكندرية أن المتهم قتل المجني عليها «هانم عبدالرحيم عزاز» من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن دلف لمسكن المجني عليها عن طريق أحد النوافذ وبرؤية الأخيرة له.

عقد العزم على قتلها، وتحصل على عصا خشبية «عكاز» من محل الواقعة، وسدد لها عدة ضربات استقرت برأسها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها إصابات أدت بحياتها وكان القصد، من ارتكاب تلك الجناية التأهب وتسهيل ارتكاب جنحة السرقة، ذلك أنه في ذات الوقت سرق المنقولات هاتف نقال ومبلغ مالي وعدد 6 خواتم وأسورة ذهبية.

أحرز عصا خشبية عكاز

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز أداة عصا خشبية عكاز، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر.