استشاري تغذية علاجية لقناة الناس: «الميلاتونين» يرفع المناعة ومضاد للسرطان

أكد الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتخسيس، أن الميلاتونين أقوى وأعظم وأغلى وأندر هرمون رافع للمناعة ومضاد للسرطان.

ماذا يحدث أثناء النوم؟

وأضاف «فهمي»، خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «خلال النوم يتم تصحيح واستبدال الخلايا المريضة والمعطوبة، خلال عضلة تدربت في الجيم أو أصيبت بمزق أو وجع يتم استشفاؤها أثناء الليل، كذلك كل المشكلات المناعية، وكل ذلك من خلال هذا الهرمون».

انطلاقة قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.