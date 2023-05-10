أمين الفتوى عبر قناة الناس: يوضح أنواع النجاسة بالملابس

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عددوا مظاهر «النجاسة» إلى قسمين، أولهما النجاسة العينية، وثانيهما النجاسة الحكمية، مشيرا إلى أن النجاسة العينية، تعني ما يدركه الإنسان «يراه أو ذا رائحة ولون» وهي تسمى النجاسة العينية.

شلبي: النجاسة الحكمية من يتأكد منها الإنسان

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، أنه بالنسبة للنجاسة الحكمية فهي أن تكون النجاسة وجدت فعلًا ثم جفت، فمثلًا «جاء البول في مكان ما فأصبح المكان متنجسًا، ثم جف البول، فلا يوجد له لون ولا طعم ولا رائحة، لكن هناك نجاسة والإنسان متأكد منها فهذه تسمي نجاسة حكمية».

وأوضح أن النجاسة العينية والحكمية من النجاسات التي لا بد من إزالتها، فإزالة هذه النجاسة تكون بالماء، بحيث لا يبقي في النجاسة العينية التي نراها أو يكون لها لون أو طعم أو رائحة، فلا بد وأن تزول.

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