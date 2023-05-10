إنجي المقدم: أحب تجسيد شخصيات تناقش موضوعات مهمة

تقام حاليا ندوة فيلم «كاملة»، على هامش مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، بحضور أبطال وصناع العمل.

وقالت إنجى المقدم، على هامش الندوة، إنها تحمست للفيلم أول ما قرأته، رغم وجود جرأة في الموضوع، لأنها تحب تجسد شخصيات تطرح فكرة، وتناقش موضوع مهم، لأن هذا سيجعل المتلقي يفكر ويندمج مع العمل.

وأضافت أنهم أجروا العديد من الاجتماعات، بسبب تقلبات شخصيتها في العمل، وكان مهما النقاش مع المؤلف والمخرج، حتى يخرج العمل بطريقة منتظمة وجيدة.

وقالت سلوي عثمان، إنها تحسمت للفيلم بسبب فكرته، ويجب أن يكون هناك تفاهم بين الأباء والأبناء في جميع الأوقات، لأن العالم يتغير ويتطور، ولابد أن نتطور جميعا.

وأضافت أن الفن له أثر على المجتمع، ويغير الكثير من العيوب، ويؤثر أكثر من القراءه، لأنه يوجد به تجسيد كامل للشخصيات.