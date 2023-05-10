إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة- الفيوم»

أصيب 14 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، مساء اليوم الأربعاء، على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق، فيما تعالت صرخات واستغاثات مستقلي السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق الفيوم الصحراوي اليوم، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات، إلى مكان حادث طريق الفيوم الآن، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة من الطريق الصحراوي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.