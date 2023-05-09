إصابة شخص في حريق حظيرة مواشي بقرية المراشدة غرب قنا

تمكنت الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشي في نجع الجنينة بقرية المراشدة بمركز الوقف غرب قنا، وأسفر عن إصابة شخص ونفوق عدد من المواشي وبعض التلفيات.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد إصابة شخص بحروق في حريق بحظيرة مواشي بنجع الجنينة بقرية المراشدة غرب قنا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

إصابة شخص بحروق في قنا

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف لموقع الحريق، تبين نشوب حريق بحظيرة مواشي ملك المواطن «عبده .ع.د.ا»، ونفوق رأس ماشية، وإصابة شخص بجروح خطيرة وتم نقله لمستشفى المرزوقي بجامعة جنوب الوادي الجديد لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما يجري حصر التلفيات من جانب لجنة من التضامن والوحدة المحلية لقرية المراشدة.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الحريق.