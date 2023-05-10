مصر في المقدمة.. أكثر 3 دولة عربية شراءً للذهب في الربع الأول من 2023

أصدر مجلس الذهب العالمي بياناً، مساء اليوم الأربعاء، يوضح فيه أكثر الدول العربية التي حرص مواطنوها على شراء الذهب، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، والذي كان وضع فيه مصر مفاجأة للجميع.

أسعار الذهب في مصر اليوم

احتلت مصر المركز الأول في شراء الذهب بين الدول العربية، حيث بلغت كمية الذهب التي تم شراؤها في مصر، خلال الربع الأول من العام، 16.2 طناً من الذهب، في الوقت الذي يسجل فيه سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، 2186 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر فقد بلغ 2550 جنيهاً، وكان سعر جرام الذهب لعيار 24، هو 2941 جنيهاً.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، بإجمالي شراء 13.4 طناً من الذهب، في الوقت الذي بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية ما يعادل 1519 جنيهاً مصرياً، أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، بلغ حوالي 1771 جنيهاً، وأخيراً كان سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 2026 جنيهاً.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

أما الدولة العربية التي احتلت المركز الثالث من حيث شراء الذهب، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سجلت شراء 12 طناً من الذهب، في الوقت الذي بلغ فيه سعر جرام الذهب عيار 18 في الإمارات، 1510 جنيهات، أما سعر الذهب عيار 21 في الإمارات فكان 1761 جنيهاً، وكان سعر الذهب عيار 24 في الإمارات هو 2014 جنيهاً.