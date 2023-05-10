اعترافات المتهم بغسل 3 ملايين جنيه بالجيزة: «كنت بشتري شقق وعربيات»

خضع المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، حيث اعترف بارتكابه الواقعة قائلا: «كنت بتاجر في العملة وبالفلوس اللي بكسبها بشتري عربيات وشقق عشان تبان سليمة ومحدش يشك فيا».

تفاصيل غسيل 3 ملايين جنيه

كشف المتهم أمام جهات التحقيق تفاصيل اتجاره بالعملة وغسله لـ3 ملايين جنيه نتيجة الربح غير المشروع بالعملة، قائلا: «كسبت فلوس كتير من التجارة برا السوق المصرفي، لأني كنت ببيعها بالسعر المحلي وبكسب أضعاف، وحاولت أخبيهم باللي الناس بيعملوه بأني اشيلها في بنك اشترى بيها حاجات بس برضو اتقبض عليا».

أضاف المتهم أثناء التحقيق معه: «كنت بتاجر خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وحاولت إصباغها بالصبغة الشرعية كأنها مشروعه وسليمه».

تفاصيل حبس المتهم

بداية الواقعة كانت بوصول بلاغ حيال أحد الأشخاص، يفيد باتجاره بالنقد الأجنبي لتحقيق ربح غير مشروع، وغسيل تلك الأموال التي قدّرت بـ3 ملايين جنيه، وجرى القبض عليه وعقب انتهاء التحقيقات بالواقعة أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ المادة رقم 114 تنص على تغليظ العقوبة لممارسي عمليات الاتجار في العملة، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.