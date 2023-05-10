4 أحداث مهمة تنتظر المصريين خلال الأسبوع المقبل.. بينها امتحانات الإعدادية

يترقب المصريون الأسبوع المقبل العديد من 4 أخبار مهمة ومتنوعة، تتضمن مواضيع مختلفة تتعلق بالتعليم والآثار والجامعات الأهلية، وأخرى بشأن شراء واستيراد سيارات المصريين بالخارج.

« الوطن » تستعرض في التقرير التالي بعض تفاصيل هذه الأخبار كما يلي:

السداد الإلكتروني لدخول المتاحف

يشهد الأسبوع المقبل تطبيق قرار غرفة شركات السياحة والسفر بتفعيل نظام السداد الإلكتروني لدخول المتاحف والمواقع الأثرية في شباك التذاكر، باستخدام الكروت البنكية أو كارت ميزة، وذلك بدءًا من يوم الاثنين 15 مايو 2023.

التقديم للجامعات الأهلية والخاصة

كما تشرع الجامعات الخاصة والأهلية، في قبول أوراق الطلاب الحاصلين الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للالتحاق بها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، إذ يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، التقديم يوم السبت المقبل 13 مايو، من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت.

وفي إطار الأحداث المهمة التي تنتظر المصريين الأسبوع المقبل، تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات يوم 13 مايو، وهي كالتالي:

امتحانات محافظة كفر الشيخ

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، بامتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، بامتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

وتفتتح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، بشكل مختلف عن باقي المحافظات ، او كما هو معتاد عليه، بامتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 بامتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية.

أما الحدث الرابع الذي ينتظر المصريين فهو انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقا لأحكام القانون، حيث تنتهي في يوم الأحد 14 مايو 2023.